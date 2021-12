A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, na tarde desta segunda-feira (dia 13) determinar a substituição da prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral por domiciliar. Nos termos do voto da relatora, desembargadora federal Simone Schreiber, ele deverá cumprir também as medidas cautelares de uso de monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados e réus da Operação Lava Jato.

A decisão foi proferida em julgamento de pedido da defesa de Sérgio Cabral, que foi autuada como um processo. A prisão fora decretada no âmbito da Operação Eficiência , cuja apelação está no Tribunal, aguardando julgamento pela Primeira Turma Especializada.

No entanto, o ex-governador do Rio permanece preso por responder a outros quatro processos, desdobramentos da Operação Lava Jato. Ao todo, ele acumula, 393 anos e dois meses de prisão.