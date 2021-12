A Prefeitura de Volta Redonda anunciou na tarde desta segunda-feira (dia 13) o retorno de Luiz Henrique Barbosa ao Palácio 17 de Julho. A informação foi antecipada pela Folha do Aço na edição 525 (17 a 23 de setembro de 2021. O tenente-coronel da Polícia Militar assumirá a recém-criada secretaria Municipal de Ordem Pública.



Luiz Henrique foi comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) entre 2009 e 2016, no mandato anterior do prefeito Neto (DEM). Neste período teve o nome envolvido em polêmicas. Depois de deixar a Guarda, o oficial assumiu o comando do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Campos dos Goytacazes, e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).



“A criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública não gera aumento de despesas e foi aprovada pelos vereadores através de mensagem do prefeito Neto”, diz em nota o Palácio 17 de Julho. “A SMOP vai atuar em coordenação com a Guarda Municipal e o Ciosp, mas conjuntamente com toda estrutura do governo”.