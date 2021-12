A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (dia 15), a operação Skal para combater o desvio de recursos públicos federais no município de Barra do Piraí. Na ação, cerca de 120 agentes cumprem quatro mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão nas cidades de Barra do Piraí e Vassouras, no Sul do Estado, além de Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e na capital Rio de Janeiro.

A investigação, realziada em conjunto entre a PF e o Ministério Público Federal, teve início em 2018, com base em denúncias sobre desvios de recursos públicos em obras realizadas em hospitais locais. Ao longo dos trabalhos, de acordo com o apurado, ficou evidenciado que servidores municipais estavam atuando em conjunto com empresas para desviarem recursos destinados à saúde do município, principalmente por meio de hospitais privados, mas que atendem à população por meio de convênio com o Poder Público.

Entre os investigados, encontram-se servidores do alto escalão da Secretaria da Saúde Municipal de Barra do Piraí, agentes dos principais hospitais conveniados locais, além de empresas de outras regiões do Estado. A identidade dos envolvidos não foi informada.

Os repasses que são objeto de investigação ultrapassam a casa dos R$ 6 milhões de reais e os investigados responderão pelo crime de peculato, corrupção passiva e associação criminosa, sem prejuízo de outros relacionados que podem surgir no decorrer da investigação.

Skal faz referência à palavra saúde em línguas escandinavas, sendo usada nesse sentido desde o tempo dos Vikings.



