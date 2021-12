A Prefeitura de Barra do Piraí se manifestou diante do ocorrido na manhã desta quarta, dia 15, quando a Polícia Federal deflagrou a operação SKAL, visando combater o desvio de recursos públicos federais no município. De acordo com o governo municipal, não houve qualquer pedido para explicações dobre as denúncias para defesa prévia nos autos processuais.

“A Prefeitura de Barra do Piraí informa que confia na Justiça, assim como confia na atual equipe de sua Secretaria de Saúde”, inicia a nota enviada pela Secretaria de Comunicação, que destaca que as obras foram realizadas, bem como os repasses feitos de forma transparente e com total lisura e respeito ao erário público.

A Prefeitura ainda acredita que a Justiça e o Ministério Público possam ter cometido um equívoco, uma vez que, afirma, “existem registros e planilhas que comprovam a regularidade das obras, feitas com baixo custo e que mudaram a realidade da saúde municipal”.

A Secretaria de Comunicação também informou que o Executivo Municipal aguarda o desenrolar dos fatos e afirma que vai afastar, como medida protocolar, os agentes supostamente envolvidos, até que se concluam as investigações. “Confirmado o envolvimento neste episódio, os envolvidos serão punidos com o rigor da lei”, finaliza a nota.

Operação SKAL

A Operação SKAL foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (dia 15) para combater o desvio de recursos públicos federais no município de Barra do Piraí. Na ação, cerca de 120 policias federais cumprem quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Barra do Piraí, Vassouras, Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e na capital Rio de Janeiro. A investigação é fruto do trabalho conjunto entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e teve início ainda no ano de 2018, com base em denúncias sobre desvios de recursos públicos em obras realizadas em hospitais locais.

Entre os investigados, encontram-se servidores do alto escalão da Secretaria da Saúde Municipal de Barra do Piraí, agentes dos principais hospitais conveniados locais, além de empresas de outras regiões do Estado.