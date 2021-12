As últimas semanas de 2021 que poderiam ser marcadas por confraternizações acabaram se transformando num período de grande incerteza para centenas de famílias do Sul do Estado. É que após a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), outro grupo de grande porte com fábrica instalada na região acaba de promover cortes em seu quadro de funcionários.

Desta vez, as demissões assombram os colaboradores da FMC Corporation, uma das maiores empresas de defensivos agrícolas do mundo e que em novembro de 2017 adquiriu a antiga Dupont, às margens da via Dutra, em Barra Mansa. Segundo a direção do grupo, 92 pessoas serão dispensadas até o final de janeiro, sendo 62 funcionários diretos e 30 terceirizados.

Os cortes, segundo a FMC, estão relacionados com a fase de reestruturação das operações do grupo no Brasil. Com isso, a produção de todos os itens reembalados em Barra Mansa será transferida para a fábrica de Uberaba/MG. “Com a decisão, a empresa programou o encerramento das atividades de fabricação no site em 31 de janeiro de 2022”, diz o comunicado.

A empresa

A FMC Corporation é uma companhia de ciências para agricultura, que fornece soluções inovadoras para produtores de todo o mundo. Seu portfólio oferece produtos para a proteção de cultivos e manejo de pragas e doenças nas principais culturas.

A empresa é líder no mercado de controle de insetos, além de contar com soluções como herbicidas, fungicidas e biológicos. A FMC emprega aproximadamente 6.500 funcionários em todo o mundo. A unidade de Barra Mansa foi recebida do antigo proprietário em julho de 2018, como parte de uma negociação global.