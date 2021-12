A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro concedeu o Diploma Paul Singer à Defensoria Pública da União (DPU) em Volta Redonda, no último dia 2. A condecoração reconhece a relevância e os resultados positivos do projeto “A DPU vai aonde o povo pobre está”, bem como sua contribuição para a economia solidária no estado.

Na oportunidade, o defensor público federal e coordenador da iniciativa, Cláudio Luiz dos Santos, ressaltou que o projeto está no caminho certo. “A Defensoria, para cumprir sua missão constitucional, tem que se fazer presente nos locais onde estão aquelas pessoas, que não sabem de seus direitos e nem que existe um órgão público para garantir e promover direitos humanos. É dizer: quanto mais vulnerável é o grupo, o coletivo, a comunidade, mais se faz necessária a presença da DPU”, acrescentou.

A ação consiste no deslocamento de uma equipe até comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade na região Sul Fluminense e Costa Verde para promover educação em direitos humanos, bem como garantir acesso à justiça. A ação, que teve início em 2016, conta com o apoio financeiro do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com a locomoção até as comunidades, a equipe acompanha as dificuldades enfrentadas pela população e, com isso, traça um diagnóstico que permite pensar em atuações eficientes para a solução das demandas individuais ou coletivas. O projeto abrange comunidades quilombolas, indígenas, caiçaras, de áreas rurais e ocupações, coletivos de catadores de materiais recicláveis e pessoas em situação de rua, em mais de 10 municípios da região. Também, é promovido mutirões de atendimento e diálogos entre as comunidades.