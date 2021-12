Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam na noite de domingo (dia 26) Grande quantidade de drogas em uma casa no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. O fato ocorreu quando os PMs foram acionados para apurar uma denúncia sobre o tráfico de drogas no local.

Ao avistarem a chegada da Polícia, dois suspeitos fugiram deixando para trás 136 pedras de crack com a inscrição “CV BELVE”. O material entorpecente foi apresentado na 88ª DP.