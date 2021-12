Um vídeo publicado e compartilhado em redes sociais mostra um baile funk realizado no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, com grande aglomeração, barulhos semelhantes a tiros e participantes armados. A festa aconteceu no sábado (dia 25) e ocupou parte da Rua Vereador Raimundo Diogo, em frente à UBSF do bairro.

As Polícias Militar e Civil já estão cientes do vídeo para as providências cabíveis.

O baile do “Kalipal” é famoso no bairro e atrai centenas de pessoas, fechando ruas da comunidade e fazendo apologia ao crime. A localidade tem sido alvo de conflitos com traficantes do bairro São Carlos, devido a guerra entre facções rivais.