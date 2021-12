Após denúncias de vizinhos, um idoso, de 79 anos, foi encontrado e resgatado por policiais militares com sinais de abandono em uma casa na Vila Marina, em Porto Real. Ele estava sozinho na residência, fraco, debilitado e em condições precárias. De acordo com as informações, ele foi deixado no imóvel, que fica na Rua Coronel Francisco da Cunha, pelo filho, um homem de 45 anos, desde a última quinta-feira (dia 23), inclusive passando o Natal sozinho.

Perguntado pelos agentes, o idoso contou que o filho viajou há quatro dias, mas não soube dizer para onde.

Ele foi levado para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, passou por exames e teve alta em seguida. O caso foi comunicado ao Centro de Referência em Assistência Social para acompanhamento do idoso e também registrado na delegacia da cidade. O filho deve responder por abandono de incapaz.