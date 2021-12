Na noite do último domingo (dia 26), um corpo foi encontrado dentro de um lago no Sítio Rochas, localizado na Estrada Fazenda Luanda, em Ipiabas, no distrito de Barra do Piraí. Trata-se de Edson da Silva Gomes, de 70 anos, que já estava sendo procurado por parentes e amigos. O grupo já estava se preparando para registrar o desaparecimento do idoso na delegacia quando o corpo foi encontrado.

De acordo com os amigos, a vítima morava no Rio de Janeiro. O corpo de Edson foi removido para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda e liberado na segunda-feira (dia 27). Segundo a perícia, a causa da morte foi afogamento.