A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou nesta quinta-feira (dia 30) a Operação Ano Novo 2022, que vai até o domingo (dia 2). A operação tem o objetivo de garantir aos usuários das rodovias federais mais segurança e fluidez do trânsito. Com isso, haverá policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Segundo a PRF, será dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade.

O uso do cinto de segurança, do capacete, dos dispositivos de retenção para crianças e do celular pelo motorista, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos, também estão entre os focos das equipes.

As ações terão, ainda, outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e o exame toxicológico.

Foto: PRF