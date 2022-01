A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), amplia a partir desta terça-feira (dia 4) a terceira dose de reforço, em todas as 46 unidades básicas de saúde. A medida é válida para moradores, acima de 18 anos, vacinados com a segunda dose de qualquer imunizante até 04/10/2021.

A prefeitura reduziu para três meses o intervalo para dose de reforço na população adulta devido ao surgimento da variante Ômicron. A secretaria esclarece ainda que aguarda o envio de novas doses de vacinas para dar continuidade ao cronograma de reforço.

Imunossuprimidos continuam recebendo a terceira dose. O intervalo para a dose de reforço nesse grupo é de, no mínimo, 28 dias após a última dose do esquema básico. Vacinados até 07/12/2021 devem fazer o reforço na imunização.

As unidades básicas de saúde funcionam das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atendimento. Até as 21h: Vila Mury, Volta Grande, São Geraldo, São João e 249. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, detalhou que as aplicações de primeiras, segundas e terceiras doses seguem disponíveis no serviço municipal de Atenção Básica (UBS e UBSF). Assim, como os testes de diagnóstico para Covid-19, o médico destacou que todas as pessoas com sintomas de infecção pela doença, que busquem atendimento na unidade mais próxima.

“A vacinação contra a Covid-19 segue um cronograma diário de aplicação para segundas e terceiras doses. Ainda continua disponível a primeira dose para pessoas acima de 12 anos, que ainda não se vacinaram. É importante ressaltar que os testes para diagnóstico da Covid-19 estão sendo oferecidos em todas as unidades básicas. As pessoas nesse fim de ano que tiveram contato próximo com outras e apresentam algum tipo de sintoma para Covid-19 devem procurar atendimento na unidade mais próxima de casa”, disse.

Cronograma

1ª DOSE

Para pessoas acima de 12 anos

2ª DOSE – CoronaVac

Pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 14/12/2021

(Estão concentradas nas unidades dos bairros: 249, São Geraldo, Retiro II e Volta Grande)

2ª DOSE – Pfizer

Pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 14/12/2021

2ª DOSE – AstraZeneca

Pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 07/12/2021

3ª DOSE

Pessoas acima de 18 anos vacinadas com a 2ª dose até 04/10/2021

Imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 07/12/2021

Reforço – Janssen

Para vacinados com a primeira dose há mais de dois meses

(Estão concentradas nas unidades dos bairros: Eucaliptal, Jardim Paraíba, Retiro II e Santo Agostinho)