A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o novo calendário da campanha de vacinação contra Covid-19 para este início de 2022. Para esta semana está prevista repescagem no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso, nos dias 4 e 6. Enquanto que nos dias 6 e 7 serão aplicadas segundas doses e doses de reforço em diferentes unidades de saúde de Resende.

No próximo dia 6, as equipes da saúde estarão aplicando as segundas doses da Pfizer para as pessoas a partir de 12 anos, vacinadas com a primeira dose até o dia 16/12. Além disso, também estarão disponíveis as doses de reforço para a população a partir de 18 anos, que recebeu a segunda dose até o dia 06/08. Para esta ação não é necessário agendamento. Basta comparecer às seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria, no período das 9h às 12h.

Os munícipes precisam apresentar neste dia 6 os seguintes documentos: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação recebido na primeira dose.

Já na próxima sexta-feira, dia 7, serão aplicadas segundas doses da Pfizer para os munícipes com idade a partir de 12 anos, vacinados com a primeira dose até 17/12. E ainda neste dia, serão disponibilizadas as doses de reforço para população a partir de 18 anos, vacinada com a segunda dose até 07/08. Esta etapa acontecerá das 9h às 12h, nas seguintes unidades: postos de saúde, Centro Municipal de Imunização, Policlínica Manejo e Cidade Alegria.

“Iniciamos 2022 com novas etapas da campanha de vacinação contra Covid-19 em nosso município. Os resendenses que estão aptos para as doses de reforço bastam comparecer às unidades de saúde com o cartão de vacinação com registro das duas doses. Além disso, as equipes de saúde estarão de prontidão para aplicar a segunda dose da vacina. Um novo ano iniciou, mas a população ainda deve fazer sua parte e se vacinar com as doses disponíveis para se proteger e também seus familiares e amigos. Todas as vacinas são seguras. Resende tem números avançados da vacinação, mas os trabalhos continuam”, frisou o secretário de Saúde, Tande Vieira.

Vacinação no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso

Além disso, haverá ações de repescagem de vacinação contra Covid-19, no Serviço de Pronto Atendimento Paraíso. As etapas acontecerão nos dias 4 e 6, no período das 9h às 18h. Estarão disponíveis primeiras doses para a população a partir de 12 anos, que ainda não se vacinou por algum motivo. Este público precisa apresentar identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver). Lembrando que menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável.

Também haverá nestes dois dias, repescagem para as segundas doses dos imunizantes AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, para os moradores a partir de 12 anos, que perderam a data da segunda dose. E ainda serão disponibilizadas doses de reforço para população a partir de 18 anos e profissionais de saúde, ambos vacinados com a segunda dose até 06/08. São necessários: identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinação com registro das duas doses. No caso dos profissionais de saúde é necessário ainda um documento que comprove o vínculo de trabalho na área da saúde.

Também estão aptos para a dose de reforço os imunossuprimidos graves, a partir de 18 anos e que foram vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias. Este grupo deve apresentar um laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão, que ficará retido.