Após surtos de Covid-19 em navios, as empresas decidiram suspender a realização de cruzeiros turísticos pelo país até o próximo dia 21. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (dia 3), pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia), após o grande número de ocorrências registradas em embarcações que realizam viagens pela costa brasileira nesta temporada de verão. De acordo com o comunicado, os cruzeiros já em andamento não serão afetados e serão concluídos. A Clia informou ainda que a decisão é voluntária e se dá por “incertezas na interpretação e aplicação dos protocolos operacionais previamente aprovados”.

Desde o começo desta segunda-feira, técnicos de diversos ministérios do governo se reuniram para avaliar a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender temporariamente a temporada de navios de cruzeiro. A análise foi feita em conjunto com Estados, municípios e empresas de turismo.

No último domingo (dia 2), foram suspensos os embarques em dois navios, o MSC Splendida e o MSC Preziosa. No primeiro, 78 pessoas testaram positivo, enquanto no segundo houve 28 infectados. Nesta segunda, o Costa Diadema também teve viagem cancelada, após 68 passageiros confirmados com a doença.

