Um adolescente, de 14 anos, foi morto a tiros dentro de sua própria casa no bairro Paraíso, em Barra Mansa, na noite de segunda-feira (dia 10). O menor morava na Rua Izalino Gomes da Silva, onde aconteceu o crime.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, mas, atingido no rosto e no tórax, o jovem morreu antes mesmo da chegada dos agentes. O corpo do adolescente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, enquanto a cena do crime foi isolada e passou por perícia.

O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) e o crime já está sendo investigado. Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos de terem cometido o homicídio.

Foto: Divulgação