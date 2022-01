Um homem, de 37 anos, foi preso na segunda-feira (dia 10) por provocar atos de vandalismo contra o Núcleo de Assistência Social do distrito de Parapeúna, em Valença. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria entrado na unidade, que funciona na Rua Olavo Monteiro de Carvalho, quebrando equipamentos eletrônicos, mesas e portas de vidro, além de destruir vários documentos.



Ele também agrediu com socos e chutes um funcionário do local, de 38 anos, que tentou contê-lo durante o ataque de fúria. A vítima precisou de atendimento médico por conta dos ferimentos.

Com a chegada da Polícia Militar, o autor do vandalismo e da agressão tentou fugir pela janela e se escondeu em uma casa, mas os agentes conseguiram encontrá-lo e prendê-lo. Ele foi levado para a delegacia da cidade e autuado por dano ao patrimônio público e lesão corporal.



Foto: Divulgação