Devido ao aumento do número de casos de Covid-19 e o avanço da variante Ômicron, o Detran-RJ decidiu fechar nove unidades de atendimento no estado do Rio de Janeiro. O órgão informou, no entanto, que esses postos serão reabertos na próxima segunda-feira (dia 17) e que os usuários agendados para este período poderão retornar nos cinco dias úteis subsequentes à reabertura, sem necessidade de reagendamento.

Entre as unidades que precisaram ser fechadas temporariamente estão o Posto de Habilitação de Volta Redonda; Posto de Vistoria de Miguel Pereira; Posto de Identificação Civil e o SAT de Seropédica; Posto de Habilitação de Niterói (Fonseca); Posto de Identificação Civil de Niterói (Fonseca); Ciretran de Niterói; Posto de Vistoria de Niterói; e Posto de Habilitação de São Gonçalo (Neves).

O Detran-RJ informa, ainda, que poucas das mais de 200 unidades em todo o estado precisaram paralisar os serviços e reforça que a população continue utilizando máscara de proteção durante os atendimentos e que evitem levar acompanhantes para não promover aglomerações nos postos.

Foto: Arquivo/Divulgação