O corpo de um homem que estava sendo procurado em Resende foi encontrado na tarde de quarta-feira (dia 12), no Rio Paraíba do Sul. O cadáver foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. De acordo com os agentes, as buscas pelo homem duraram cerca de três dias, desde que receberam informações de testemunhas que viram ele se atirando no rio. O corpo já estava em adiantado estado de decomposição.