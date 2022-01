Mais um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (dia 18), na Rodovia do Contorno, no trecho após condomínio Jardim Mariana e próximo ao Alphaville. Ainda não há informações de como aconteceu, mas pelas imagens é possível ver um HB20 com a frente muito danificada.

O empresário Mauro Campos lamentou a falta de providências no local. “Infelizmente, mais um acidente ocorrido na Rodovia do Contorno, entre o trecho do Jardim Mariana e o trevo do Alphaville, sentido Dutra. Exatamente onde os moradores estão sendo obrigados a passar, pois a prefeitura fechou o trevo do condomínio. Mais uma prova cabal que o nosso trevo não causou e nem causa acidentes. Pelo contrário, vem salvando vidas”, explicou.