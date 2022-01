O número de casos de Covid-19 em Volta Redonda vem crescendo de forma acelerada. Segundo a Prefeitura de Volta Redonda, dos 4.921 mil testes realizados em quatro dias na Central de Testagem, na Ilha São João, cerca de 30% tiveram resultado positivo. Esse número reflete o resultado apenas da rede pública, sem contabilizar os casos nas unidades da rede privada.

A estrutura montada pela prefeitura funciona de segunda-feira a domingo, das 08h30 às 17h, inclusive com atendimento médico. E os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR.

O agendamento deve ser feito pelo link http://encurtador.com.br/pzHJO entre 8h e 22h. Caso as vagas acabem, serão retiradas do site até eventual remanejamento ou abertura de novas vagas. No cadastro, é necessário preencher um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Após a conclusão do cadastro, o paciente receberá a confirmação, com o horário em que deve comparecer ao local, no e-mail fornecido. A resposta é o comprovante.

As Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs) seguem fazendo a testagem para Covid-19, também com agendamento prévio, entre segunda e sexta-feira. Apenas as unidades do Jardim Paraíba, Rústico, Jardim Belmonte, São Sebastião, Sideropolis, Roma 1, ficarão restritas ao atendimento convencional, sem realizar testagem.

Foto: SecomVR