O Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) deu início a campanha de atualização dos dados cadastrais de engenheiros, arquitetos e tecnólogos da região. O objetivo do recadastramento é que a categoria mantenha o acesso aos serviços e benefícios oferecidos, como convênios, benefícios e apoio jurídico.

“A atualização se faz necessária sempre que algum dado do trabalhador seja alterado. Isso serve para que recebam as informações de todas as ações realizadas pelo Senge-VR, já que muitas empresas utilizam de filtros para que os nossos boletins, por exemplo, fiquem na caixa de Spam ou de lixo. Por isso é fundamental que todos procurem o Sindicato”, disse o presidente Fernando Jogaib.

No entendimento do sindicalista, parte da categoria ainda desconhece a estrutura e o trabalho da entidade. “Nessa época de pandemia, a forma mais rápida e segura de contato com o trabalhador é a online, por isso, ter um e-mail pessoal para que as informações cheguem até esse profissional, sem interferência, é fundamental”, salientou Jogaib. “O Senge conta, por exemplo, com um departamento jurídico com diversas especialidades do direito para atender, até em demandas pessoais, os engenheiros, arquitetos e tecnólogos”, explicou.

Para atualizar o cadastro, o profissional deve acessar o link https://forms.gle/ztHiSpZRcUAPj6X3A e, em caso de dúvidas, fazer contato com a secretaria do Sindicato, pelos telefones (24) 3343-1606 e WhatsApp (24) 98823-8891 ou então pelo e-mail: senge-vr@senge-vr.org.br, informando no assunto “Atualização Cadastral”.