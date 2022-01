Um homem de 39 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (dia 24) após invadir o Hospital do Retiro, em Volta Redonda, e agredir uma mulher, de 24 anos, com um soco na cabeça. Ainda não se sabe qual a relação entre os dois envolvidos. De acordo com boletim de ocorrência, a mulher já havia sido agredida por ele na noite anterior e estaria na unidade médica justamente tratando dos ferimentos causados pela agressão.

Policiais militares estiveram no local e conversaram com a vítima, que não quis prestar queixa na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). Porém, após os agentes deixarem o hospital, uma funcionária ligou para eles informando sobre a invasão e a nova agressão contra a mulher.

Os PMs localizaram o suspeito em casa e encaminharam para a delegacia, onde ele ficou preso em flagrante por lesão corporal.