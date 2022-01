Um homem, de 37 anos, foi preso após tentar matar outro, de 34, no bairro Chacrinha, em Valença. O fato ocorreu no domingo (dia 23), na Rua da Aparecida, para onde policiais militares se dirigiram após denúncias de que um rapaz estava sendo agredido em um quintal.

Ao chegar no endereço, os agentes se depararam com o agressor lavando o sangue da calçada. Já a vítima foi encontrada caída no chão com um ferimento na cabeça. O homem foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Escola de Valença. De acordo com a unidade, a vítima sofreu um traumatismo craniano e está internada em estado grave.

Na delegacia, o agressor argumentou que cometeu o crime porque o outro teria tentado furtar dinheiro. Ele irá responder por tentativa de homicídio.

Foto: Reprodução / Hospital Escola