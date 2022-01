A K-Infra Rodovia do Aço aplicou cerca de R$ 300 mil reais em obras de recuperação emergencial do pavimento, nos primeiros 15 dias deste mês de janeiro, para garantir o conforto e a segurança dos cerca de 20 mil motoristas que trafegam diariamente pelos 200 quilômetros da BR 393 (Rodovia Lúcio Meira).

O trabalho – que já apresenta resultados para os usuários, com redução no volume de reclamações feitas ao setor de Ouvidoria da empresa – é contínuo: de acordo com o cronograma da área de engenharia da concessionária, a recuperação do pavimento da rodovia se estende para toda a rodovia, com prioridade para os trechos nos municípios de Barra do Piraí e Volta Redonda, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Sapucaia. Até o fim de fevereiro, o investimento na recuperação do pavimento somará R$ 1,9 milhão.

Para ampliar ainda mais a segurança na rodovia e minimizar os riscos para os usuários, a K-Infra já começou a instalar novos equipamentos eletrônicos de controle de velocidade em dois pontos sensíveis da concessão: no Km 274 da pista sentido Sul, na localidade conhecida como Curva do Aterrado, em Barra do Piraí; e no Km 131, no trecho urbano em Sapucaia, conhecido como “Curva da Light”.

O primeiro começou a funcionar em 29 de dezembro, após a autorização da ANTT e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O segundo está na fase de aprovação junto aos órgãos. A expectativa é de que o novo controlador eletrônico entre em funcionamento ainda no primeiro trimestre deste ano. Os aparelhos têm função informativa e educativa, e não são programados para multar os motoristas que excedam a velocidade de 40 km/h nos respectivos trechos. A concessionária investiu R$ 50 mil na compra dos equipamentos.

Atendimentos que salvam vidas

Em mais uma demonstração do valor dado aos usuários da Rodovia Lúcio Meira, a K-Infra aprimorou a estrutura de atendimento ao longo do trecho sob concessão, com a renovação da frota de seis ambulâncias no início de 2021, em seguimento à modernização da frota de quatro veículos da inspeção e de nove veículos de socorro mecânico e combate a incêndios. O investimento total é da ordem de R$ 50 milhões.

Toda essa melhoria implantada pela concessionária se traduziu em agilidade no atendimento aos usuários, em especial em situações que envolveram socorro médico. Ao longo de 2021, foram 2.061 atendimentos médicos no trecho sob a responsabilidade da K-Infra, ao longo dos municípios de Sapucaia, Três Rios, Rio das Flores, Paraíba do Sul, Vassouras, Barra do Piraí e Volta Redonda. Uma média de 172 socorros por mês. Um total de 1.689 pessoas foram transportadas para hospitais e clínicas da região após acidentes na rodovia. Atendimentos que salvam vidas.

A concessionária também não mediu esforços nos atendimentos mecânicos a veículos de todos os portes na rodovia. Foram 12.649 ocorrências no ano passado, média superior a mil por mês. Dois guinchos pesado e extrapesado, cinco guinchos leves e dois caminhões-pipa que atendem às necessidades dos usuários e às emergências a partir das cinco bases operacionais da concessionária.

A musculatura da estrutura de atendimento é reforçada pela ação incessante da área de Inspeção, responsável por circular sem parar pela BR-393 em apoio aos usuários. Os quatro carros exclusivos para essa atividade rodam, em média, cerca de 80 mil quilômetros por mês pela rodovia. Para se ter uma ideia, é como se esses veículos dessem duas voltas ao redor do planeta todo mês.