Mais um acidente foi registrado na Rodovia do Contorno, desta vez na altura do bairro Água Limpa. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (dia 14), quando um caminhão capotou na via. O motorista, de 39 anos, sofreu ferimentos moderados, foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor teria perdido a direção do veículo, saiu da pista e chegou a bater em uma árvore. Com o impacto, ele ficou preso ao volante. O trânsito no local, porém, não foi prejudicado.

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros