Policiais militares do 38° BPM (Três Rios) prenderam, no domingo (dia 13), a blogueira Rayane Figliuzzi, acusada de pertencer a uma quadrilha conhecida como “Família Errejota”, que praticava crimes de estelionatário. Ray, como é conhecida, foi localizada e presa em um restaurante na Rua Mônica Quintella, no centro de Areal, após serviço de inteligência e monitoramento da polícia. A jovem foi levada para a 108ª DP (Três Rios), onde o caso foi registrado.

De acordo com as investigações, a influenciadora digital pertencia à organização criminosa composta por 15 pessoas, sendo Alexandre Navarro Júnior o chefe da quadrilha e noivo da jovem. Também fazem parte do grupo a irmã de Alexandre, Yasmin Navarro.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha praticava o “Golpe do Motoboy”, cujo objetivo era ligar para as vítimas se passando por representantes de agências bancárias e dizendo que foram identificadas compras suspeitas em seus cartões de crédito. Posteriormente, o grupo induzia as vítimas a digitarem a senha e enviavam um motoboy até o endereço para buscar o referido cartão.

Rayane Figliuzzi pertence a uma família de classe média da Barra da Tijuca e, antes de ser procurada pela polícia, seguia carreira de atriz e modelo e colecionava quase 90 mil seguidores em suas redes sociais. Ray chegou a participar do clipe de Aquela Mina, música de MC Mateus.

Rayane vai cumprir prisão domiciliar em Areal e não poderá mais sair de casa. Ela aguarda ainda o agendamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap) para colocar a tornozeleira eletrônica.

Foto: Reprodução Redes Sociais