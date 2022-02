Uma jovem, de 24 anos, sofreu um acidente na madrugada de domingo (dia 13), na altura do quilômetro 295 da Via Dutra, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela não possui Carteira de Habilitação e perdeu a direção do veículo na pista sentido São Paulo. O carro capotou em um barranco e caiu em uma área alagada pelas chuvas.

A jovem estava acompanhada por um rapaz e chegou a ser detida. No entanto, assinou um termo de compromisso e vai responder em liberdade pela infração. Além disso, foi aplicada uma multa no valor de R$ 4.100. O veículo foi levado para o pátio da Polícia Rodoviária por estar com o licenciamento vencido desde 2016.

Foto: Reprodução