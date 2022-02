Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam no domingo (dia 13), em Piraí, um homem de 27 anos condenado a 28 anos de prisão por roubo e abandono de material. O rapaz já havia fugido duas vezes da prisão, sendo a fuga mais recente em janeiro deste ano. O veículo que ele conduzia, um Gol, foi interceptado no posto policial.

De acordo com os agentes, o homem não soube responder diversas perguntas com precisão e a foto de sua Carteira de Habilitação não coincidia com seu rosto. Diante das suspeitas, o motorista foi levado à delegacia Piraí, onde foi constatado que se tratava de um foragido da Justiça. Ele foi reencaminhado ao sistema prisional.