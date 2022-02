Serão abertas nesta terça-feira (dia 15) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022. O prazo para as inscrições, que podem ser feitas na página oficial do programa, vai até sexta-feira (dia 18), e o resultado da chamada única será divulgado no dia 22 de fevereiro. Ainda de acordo com o cronograma, as matrículas ou registros acadêmicos acontecem entre 23 de fevereiro e 8 de março e os resultados da lista de espera a partir de 10 de março.

O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Para participar do Sisu, além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação. As notas do Enem já foram divulgadas no último dia 9.

Foto: Reprodução