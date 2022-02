Em solidariedade aos desabrigados de Petrópolis, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, suspendeu as ações municipais do evento que ocorreria no Royal Sport Club, na tarde desta quarta-feira (dia 16). Mario também iria receber o governador Cláudio Castro para a assinatura do termo de cooperação técnica e lançamento das ações do Segurança Presente. De acordo com comunicado da prefeitura, as datas serão remarcadas tão logo todo esse momento seja sanado, e a cidade de Petrópolis, recuperada.

A Prefeitura de Piraí também cancelou evento que aconteceria nesta quinta-feira (dia 17), na Câmara Municipal.

Já são 34 o número de mortes confirmadas pela Defesa Civil de Petrópolis, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Região Serrana. Segundo o órgão, em apenas seis horas choveu mais que o previsto para um mês inteiro. O governador Cláudio Castro, que cumpria agenda na região do Médio Paraíba, adiou os compromissos para acompanhar os trabalhos em Petrópolis.