Subiu para 35 o número de mortes confirmadas por conta das fortes chuvas de terça-feira (dia 15), em Petrópolis. O número foi confirmado pela Prefeitura, que também contabilizou 207 ocorrências, sendo 171 por deslizamentos. As buscas por vítimas continuam. De acordo com a Defesa Civil, em apenas seis horas choveu mais que o previsto para um mês inteiro. O temporal causou inundações, arrastou carros e provocou queda de barreiras.

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, que cumpria agenda na região do Médio Paraíba, adiou os compromissos para acompanhar os trabalhos em Petrópolis, que envolvem 60 militares, 10 aeronaves e oito ambulâncias disponibilizadas pelo Governo.

A prefeitura decretou estado de calamidade pública na cidade e está intensificando os atendimentos nas regiões mais afetadas pelas chuvas como no no Morro da Oficina, no Alto da Serra. As equipes dos hospitais também foram reforçadas para o atendimento de pessoas feridas.

Ao longo da madrugada, agentes da Defesa Civil atuaram em ocorrências por toda a cidade. Cerca de 80 casas foram atingidas pelo temporal. Diversos pontos do centro estão com vias obstruídas. As aulas da rede pública estão suspensas e as equipes da Secretaria de Educação e da Defesa Civil estão acompanhando a situação das 187 unidades escolares.

A prefeitura orienta a população a evitar cidade, em função das dificuldades de transporte e locomoção. Há, inclusive, previsão de mais chuvas para a tarde desta quarta-feira (dia 16).

