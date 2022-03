A 71ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, publicada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira (dia 4), mostra que o estado do Rio de Janeiro permanece pela quarta semana consecutiva em classificação de baixo risco para a doença, representado pela bandeira amarela. A comparação entre a oitava semana epidemiológica (SE 08) deste ano, de 20 a 26 de fevereiro, e a sexta semana (SE 06), de 06 a 12 de fevereiro, aponta que a Região Metropolitana II teve uma melhora, saindo da bandeira amarela (baixo risco) para bandeira verde (risco muito baixo).



Outra região que teve melhora no cenário epidemiológico e assistencial foi a Noroeste, que saiu da bandeira vermelha (risco alto) para bandeira laranja (risco moderado). As regiões Médio Paraíba, Serrana, Norte, Metropolitana I, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permanecem em bandeira amarela (risco baixo). A Região Centro-Sul continua classificada em bandeira laranja (risco moderado).



“Pela quarta semana consecutiva, o Mapa de Risco da Covid-19 traz o estado em bandeira amarela, que representa baixo risco para Covid-19. Isso nos mostra uma queda sustentada dos indicadores e a consolidação do cenário epidemiológico. Além disso, alcançamos uma elevada cobertura vacinal, com mais de 30 milhões de doses aplicadas em todo o estado”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



A análise do período mostra que a média móvel de solicitação de leitos para os últimos 7 dias foi de 7 para UTI e 7 para Enfermaria, demonstrando uma queda de 37% em relação a 14 dias. No mês de fevereiro, a taxa de positividade ficou em queda e, no período de 23 de fevereiro a 01 de março, a positividade dos exames de RT-PCR foi de 10,5% em todo o estado. Nesta quinta-feira (04.03), a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 estava em 41,2% para UTI e 23,6% para enfermaria.



Nesta edição do Mapa de Risco, cinco municípios estão classificados com bandeira verde (risco muito baixo), 72 municípios com bandeira amarela (risco baixo), cinco com bandeira laranja (risco moderado) e 10 municípios com bandeira vermelha (risco alto).



As cores das bandeiras representam os níveis de risco e os respectivos conjuntos de recomendações de isolamento social, variando entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).