Terminou na sexta-feira (dia 4) a contagem regressiva para a assinatura do contrato de concessão entre o Ministério da Infraestrutura e o grupo CCR, para ampliar a capacidade da rodovia BR-116, a Presidente Dutra, na região da Serra das Araras. A expectativa é que o projeto torne o trecho de 8 km mais seguro e compatível em conforto e fluidez com os demais segmentos da rodovia.

O investimento previsto no contrato assinado é de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão. E, de acordo com o projeto aprovado e vencedor do leilão em outubro do ano passado, será construída uma nova pista para subir a Serra.

A atual será adequada para ser exclusivamente para descida e ambas terão quatro faixas por sentido. Já a pista que hoje serve para descida permanecerá no escopo da concessão para manutenção e conservação.

A Serra das Araras é uma localidade de passagem obrigatória para quem se desloca entre Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar da beleza abundante, trata-se de um trecho sinuoso da BR-116, com curvas que exigem muita atenção.

A ampliação da capacidade de tráfego resultará também em mais segurança para transitar pelo local. Que assim seja, porque atualmente quem trafega pelo trecho do Sul Fluminense precisa de doses extras de paciência para enfrentar os constantes engarrafamentos.

Duplicação de trecho até Angra dos Reis

O pacote de obras do novo contrato de concessão das rodovias Rio-Santos e Presidente Dutra entra em vigor com a previsão da tão sonhada duplicação dos 80 km da BR-101, que ligam Mangaratiba e Angra dos Reis. O grupo CCR, ganhador do maior leilão rodoviário da história, promovido pelo Ministério da Infraestrutura, vai investir cerca de R$ 7,5 bilhões nos trechos fluminenses das duas rodovias, ao longo dos 30 anos de contrato.

Os investimentos imediatos serão em tecnologia, com a implantação do monitoramento com câmeras para a identificação de incidentes, Wi-fi para emergência e iluminação por LED em toda a rodovia. Outra inovação será a cobrança da taxa de pedágio com desconto para quem utiliza frequentemente a rodovia e o primeiro teste do sistema free flow, que substitui a cobrança em praças de pedágios ao longo da rodovia por um sistema eletrônico por quilômetro rodado.

Duplicação

As obras da duplicação da BR-101, entre Mangaratiba e Angra dos Reis, incluem ainda a construção de 33,1 quilômetros de faixas adicionais e de 10,6 quilômetros de marginais, serviços previstos para serem realizados entre o quinto e o nono ano da concessão.

Além do alto fluxo de veículos pela característica predominantemente turística da BR-101 no Rio de Janeiro, o trecho do km 416 ao km 496,1 que será duplicado fica em Área de Segurança Nacional, que abriga as usinas nucleares do complexo de Itaorna, em Angra.