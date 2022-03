Entra em vigor a partir deste mês, o novo reajuste salarial dos servidores públicos que atuam na Prefeitura Municipal de Porto Real, de 15,03%. O índice é retroativo ao mês de fevereiro, onde cerca de 1.300 trabalhadores, entre efetivos e comissionados, serão contemplados com a nova medida.

Segundo a administração municipal, o último reajuste foi de 3,75% em 2019. A expectativa é que o aumento movimente a economia do município.

“Trabalhamos duro no primeiro ano de mandato para colocar as finanças do município em ordem, o que proporcionou chegarmos a este aumento significativo de 15,03%. Este é um compromisso que assumimos com os servidores, o reajuste que estamos promovendo é merecimento e faz justiça ao funcionalismo público que deve ser sempre valorizado. ”, afirmou o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD).

De acordo com o secretário de Fazenda, Receita e Planejamento, Ernane Hélio Dias, o último reajuste dos salários municipais foi na última gestão, em 2019, e estava na casa de 3,75%. “O município optou por fazer o reajuste com a junção dos anos 2020 e 2021, fazendo com que os servidores portorrealenses tivessem o maior da região. O reajuste dos demais municípios tiveram médias de 10%”, disse Ernane. Em relação ao prefeito de Porto Real, vice-prefeito e secretários municipais, o reajuste será de 10,06%, percentual abaixo dos demais servidores.