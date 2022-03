A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 9), um suspeito de abusar, produzir e vender material pornográfico envolvendo crianças.

Na ação, desenvolvida no âmbito do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC), os policiais federais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio.

Com a utilização de ferramentas tecnológicas e técnicas sofisticadas de investigação, foi possível a identificação de um agressor sexual de crianças que, além dos abusos, também teria filmado as cenas de violência e depois utilizado perfil em famosa rede social para vender o material a compradores nacionais e estrangeiros.

Para a prática dos crimes, o investigado se valia da relação de confiança para ter fácil acesso à vítima.

Além dos crimes de produção, venda, compartilhamento e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, o investigado responderá pelo crime de estupro de vulnerável, e caso seja condenado, poderá cumprir pena de até 31 anos de reclusão.