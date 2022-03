A Prefeitura de Volta Redonda divulgou, nesta sexta-feira (dia 11), o decreto que estabelece a flexibilização do uso de máscaras no município.

As medidas passam a valer a partir de sábado (dia 12) e, com isso, não haverá obrigatoriedade de uso de máscara facial nas ruas, em estabelecimentos comerciais, de prestadores de serviços e em órgãos públicos.

No entanto, o governo municipal recomenda que a população continue utilizando o acessório em caso de sintomas gripais, para pessoas imunocomprometidas e com comorbidades e no transporte público.

A obrigatoriedade se mantém para profissionais de saúde e de Instituições de Longa Permanência (asilos), bem como para aqueles que necessitarem dos serviços nestas unidades. Também para profissionais de educação e creches, em ambiente escolar; para alunos da rede municipal, também em ambiente escolar; e pessoas que visitam presos.

É facultativo o uso no comércio, indústria e bancos, além de instituições religiosas.

Confira o decreto: