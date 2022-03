O governador Cláudio Castro prorrogou, por meio do Decreto 47.690/2021, a vigência do Programa Somando Forças até o final de 2022. Em reunião realizada no Palácio Guanabara na quinta-feira (dia 10) ao lado dos prefeitos de dez municípios, foi apresentada a retomada de 12 projetos de infraestrutura, totalizando R$ 74.249.068,91 em investimentos do Governo do Estado.

O Somando Forças prevê a transferência de recursos para realização de obras de infraestrutura. Segundo a Secretaria Estadual das Cidades (SECID), responsável pela execução dos trabalhos, o estado repassa 95% da verba, com contrapartida de 5% das prefeituras, que executam as intervenções e escolhem as áreas prioritárias para a aplicação do investimento.

Os municípios beneficiados são: Macuco, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Ostras, São João da Barra, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Iguaba Grande, Volta Redonda e Trajano de Moraes.

“A maioria dessas obras são sonhos históricos dos municípios e o nosso papel é realizá-los. Agradeço aos prefeitos por não terem desistido desses projetos. A retomada da nossa economia e a melhoria da situação fiscal do estado permitem que nosso governo reative ações capazes de melhorar a vida da população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

As prefeituras que já participavam do programa devem ter as prestações de contas em dia e aprovadas, além de seguir todo o trâmite já previsto, para fazer jus à retomada dos projetos. Neste primeiro momento não serão possíveis novas adesões regionais.

“Nossas entregas são para os munícipes, que merecem toda atenção do poder público. O compromisso com a melhoria da qualidade de vida, por meio de obras de infraestrutura, é política do Governo do Estado”, ressaltou o secretário das Cidades, Uruan Andrade.

– Rio Claro: Pavimentação, drenagem e contenção nas ruas São Cristóvão, ngelo Crosato e Travessa Caixa d´Água.

Investimento do Estado: R$ 639.744,80

– Volta Redonda: Construção do Hospital da Criança de Volta Redonda.

Investimento do Estado: R$ 9.437.180,46