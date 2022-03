Um adolescente, de 16 anos, morreu com um tiro no peito após sacar uma arma contra policiais militares na madrugada da segunda-feira (dia 21), em Três Rios. O fato ocorreu no no bairro Jardim Glória, onde os agentes apuravam denúncias sobre a presença de homens armados e comercialização de drogas. Com a chegada da guarnição, três suspeitos tentaram fugir, mas o jovem em questão teria apontado a arma na direção dos PMs. Um deles atirou e o adolescente acabou morrendo.

Com ele, segundo a polícia, havia uma pistola calibre 9 milímetros, sete papelotes de cocaína, um celular, além de R$ 620 em espécie. Outro adolescente, de mesma idade, foi apreendido com um revólver calibre 38 e levado para a delegacia de Três Rios, onde ficará à disposição da Justiça. O terceiro envolvido conseguiu fugir.