Fundada no dia 25 de março de 1963, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa completa seus 59 anos de história. De acordo com a entidade, especialmente neste ano de 2022, a comemoração se volta à experiência de uma jornada de quase 60 anos que trouxe fibra e poder de decisões para – junto aos órgãos governamentais e aos empresários – enfrentarem um dos momentos mais marcantes da história do varejo: a pandemia da Covid-19.

“Esse aniversário, após momentos muitos difíceis – e que ainda trazem reflexo para a sociedade, para a saúde e para o nosso setor – demonstra o poder de confiança em nossa entidade”, afirma o presidente da CDL-BM, Leonardo dos Santos, que prossegue: “comemorar hoje os 59 anos representa o tamanho e a importância que a CDL tem na cidade, sendo porta voz de muitas decisões para o setor. As ações que aqui fazemos geram reflexos importantes na comunidade e junto aos empresários e permanecer firmes no propósito da entidade de caminhar junto aos associados e levar a economia de Barra Mansa a patamares cada vez mais elevados, com o compromisso de estimular as empresas de pequeno e médio porte a serem mais produtivas e competitivas, de gerar emprego e renda. Essa será sempre nossa missão”.

Em meio às transformações do consumidor e a reinvenção do comércio, principalmente em bases digitais, a CDL Barra Mansa atualmente se destaca pela constante evolução e tecnologia, dentre elas o desenvolvimento sustentável, pois a entidade conta seu próprio sistema gerador de energia fotovoltaica. Em outras frentes de trabalho estão as constantes parcerias em busca de benefícios e fomento aos associados para geração de seus negócios por meio de convênios com empresas nas mais diferentes áreas como finanças, lazer, serviço, saúde – inclusive tendo um Plano de Saúde com condições exclusivas e de destaque na região. Por meio da CDL Jovem, realiza projetos de capacitação, treinamentos e ações sociais na cidade.

“Desde o início da construção da CDL muitos legados foram trazidos pelos seus presidentes e suas diretorias fazendo com que a nossa entidade ganhasse força representativa ao longo de quase meio século. Temos nossas bandeiras e lutas, tanto municipais quanto estaduais e nacionais, em prol do progresso do nosso setor, da nossa economia. Afinal, o varejo e a prestação de serviço são peças importantes na geração de emprego e renda em todo o país”, diz Leonardo.

A entidade mantém sua diretoria ativa como membros de Conselhos Municipais e demandas socioeconômicas do município e constantemente atua em prol dos temas pertinentes ao comércio e à vida social no município.

Novo APP da CDL BM

Uma plataforma digital, fácil de usar, que conecta empresários, consumidores e associados em breve será lançada pela entidade. Em relação aos seus produtos e serviços, a CDL Barra Mansa utiliza o que há de melhor em tecnologia da informação para assegurar a estabilidade e segurança do sistema e rede de comunicação.

Por falar em relacionamento, se destaca por ser multicanal, tendo suas redes sociais se comunicando a todo momento com o público e seus associados. Conta com um portal com as principais notícias do setor de produtos e serviços da CDL, uma revista digital, além da comunicação direta com os associados por meio dos canais Whatsapp, e-mail marketing, Telemarketing, Atendimentos presenciais e online.

Depoimentos

O presidente da FCDL-RJ, Marcelo Mérida, enfatiza que os 59 anos da CDL Barra Mansa “expressam um marco na história do movimento lojista, pela longevidade da entidade e o vigor de sua atuação em defesa do comércio e do crescimento econômico”. “A FCDL-RJ, sua diretoria e associados, saúdam o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, por todo esforço e pela dedicação incansável ao lojista, ao empreendedor, buscando interlocução e diálogo com os poderes públicos, a sociedade civil, no fortalecimento do varejo e da economia dessa cidade e de todo o Estado”.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM-UB), também deixou sua mensagem parabenizando a entidade por todos esses anos de luta em prol da classe lojista. “Temos feito um governo interativo, em parceria e com muito diálogo. CDL é um exemplo de entidade ativa e cooperativa. Parabéns pelos 59 anos!”.

Quem também fez questão de celebrar mais um ano da CDL Barra Mansa foi o associado Ricardo Oliveira, da Camisaria AM. “A CDL é uma entidade muito importante para todos nós, comerciantes, sempre buscando apoiar e impulsionar as vendas com palestras, cursos, propagandas e promoções de Natal, além dos benefícios que proporciona para todos os associados, como o plano de saúde, o Certificado Digital, a assessoria jurídica, entre outros serviços com preços bem mais acessíveis”, afirma.

Lilian Panizza, presidente do Sicomércio, complementou: “Gostaria de parabenizar ao CDL, presidente e diretores que, ao longo desses 59 anos, fizeram e fazem um excelente trabalho em prol do comércio de Barra Mansa, executando campanhas, propagandas e fomentando o comércio da nossa cidade. Nós, do Sicomércio, nos sentimos orgulhosos por fazer parte dessa história”, concluiu.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa é uma entidade sem fins lucrativos e está na vanguarda de ações estratégicas para o desenvolvimento da economia barra-mansense.

Foto: Divulgação