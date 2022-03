Um homem, de 39 anos, foi preso após agredir a ex-namorada, de 29, na manhã deste sábado (dia 26), no bairro Chacrinha, em Valença. De acordo com a Polícia Civil, ele teria usado uma faca e um martelo durante as agressões.

O agressor fugiu, mas foi localizado por policiais e levado para a 100ª DP. Na delegacia, foi verificada uma extensa ficha criminal, com passagens por lesão corporal decorrente de violência doméstica, ameaça, furto, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele agora vai responder por tentativa de homicídio, com base na Lei Maria da Penha.

Já a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Escola de Valença. Não há informações sobre seu estado de saúde. Ela deve depor assim que tiver alta.