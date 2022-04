A primeira edição do “Saúde para Todos” reuniu milhares de pessoas no Centro de Barra do Piraí, na manhã de sábado (dia 9). O evento contou com diferentes serviços oferecidos pela Secretaria de Saúde. Ações de conscientização também foram direcionadas à população, que aprovou a realização do movimento.



De acordo com dados coletados junto ao Centro de Especialidades Médicas, Albert Sabin (antigo posto de saúde), foram cerca de 700 serviços oferecidos diretamente, além da distribuição de panfletos informativos sobre diferentes assuntos, como por exemplo, a saúde do homem. Só como efeito de amostragem, foram 11 pessoas testadas para detecção da Covid 19, com todos negativos.



Além disso, 195 pessoas passaram pela aferição de pressão arterial e 150 de glicemia. Também foi uma manhã para colocar o Cartão de Vacinação em dia. Cerca de 120 pessoas, de todas as faixas etárias receberam a vacinação contra a Covid 19. Segundo o secretário de Saúde, Carlos Renato Ferreira, o objetivo – de levar à população as atividades desenvolvidas pela pasta – foi alcançado.



“Ficamos felizes porque a população abraçou a ideia e compareceu. Valeu essa experiência, criada no pós-Covid 19, e que estará em nosso calendário, seja no Centro ou nos bairros. Estar junto à população, e descobrir seus anseios, é o nosso desejo. E vamos seguir firmes nesse propósito”, apontou o chefe da pasta.



O prefeito Mario Esteves comentou sobre a participação popular em eventos como o “Saúde para Todos”, que coloca a prefeitura mais próxima à população. Além disso, relembrou dos esforços que tem feito para mudar o cenário na saúde local.



“Desde quando assumimos a gestão, em 2017, procuramos investir acima do que preconiza a Constituição e Leis Federais na Saúde. E os números chegam aos 30% neste setor. Ainda é um desafio, mas estamos conseguindo chegar aos índices desejáveis. Paralelo a isto, colocamos esse projeto na rua, bem como miramos as reformas de aparelhos, como postos de saúde e programas em parceria com os governos Estadual e Federal”, frisa o prefeito.

Foto: Divulgação