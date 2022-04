O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio de Janeiro cresceu 4,1% em 2021. Com o resultado positivo, o nível da atividade econômica fluminense retoma o patamar acima do período pré-pandemia. Os dados são do estudo “Rio de Janeiro: resultados e perspectivas para o PIB”, realizado pela Firjan, que prevê crescimento da economia fluminense também em 2022, sobretudo devido às expectativas relacionadas a investimentos na cadeia da construção civil.

“Estamos vivendo um momento único e histórico de reconstrução do Rio de Janeiro. A recuperação da economia foi possibilitada pelo empenho do nosso governo em estabelecer um ambiente de negócios favorável ao investidor, com credibilidade, estabilidade e segurança jurídica e regulatória. As entregas são resultado de diálogo, harmonia e união com os municípios e os poderes para mudar a vida da população fluminense”, afirma o governador Cláudio Castro.

O estudo da Firjan aponta que, entre os setores, a indústria da construção civil se destacou em 2021, com aumento de 6,7% no seu PIB e um saldo positivo de 14,2 mil novas vagas de emprego. O resultado, segundo o levantamento, é consequência dos investimentos em infraestrutura, viabilizados a partir dos recursos arrecadados com a concessão dos serviços de saneamento da Cedae, que já fomentam a cadeia da construção civil. Importantes investimentos realizados pelo estado com esses recursos levam a Firjan a manter a previsão de crescimento de 2% da economia fluminense.

A indústria de transformação também se destacou em 2021: cresceu 6,2%%, mesmo com um cenário marcado pela falta de insumos. O estudo realça ainda o desempenho positivo do segmento automotivo, impulsionado pelo aumento das exportações de veículos, e dos segmentos de metalurgia e fabricação de produtos farmacêuticos.

O setor de serviços, fortemente impactado pela pandemia, foi outro segmento que também fechou o ano com taxa positiva, conforme indica o estudo: +4,4%.

“Esse é o resultado do foco na política de desenvolvimento e reconstrução do estado que o governo Cláudio Castro vem trabalhando. E esse ano teremos ainda mais crescimento, com os projetos que serão implementados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais”, diz o secretário da pasta, Cássio Coelho.