A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer abriu na terça-feira (dia 12), através do Edital 19/2022, inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, destinado à seleção de candidatos ao preenchimento de vagas para prestação de serviços no Programa Formando Campeões, com base no Convênio Plataforma + Brasil.

De acordo com o cronograma ao todo estão sendo oferecidas vagas para os cargos de Gestor, Professor de Jiu-Jitsu, Professor de Muay Thai e Monitor Assistente, totalizando cinco oportunidades. Os salários são de R$6.203,33, R$ 2.516,67 e R$ R$ 1.096,67, respectivamente.

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial, até o dia 18 de abril, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A Secretaria fica situada a Rua Dona Apolinária, 380 (Anexo ao Estádio Municipal Antônio Corrêa), no Centro), e o horário de atendimento é das 09h às 11h e das 14h às 16h.

Para se inscrever é preciso que o candidato preencha um formulário de inscrição disponível na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e no site da Prefeitura Municipal de Itatiaia e entregue na sede da secretaria junto com a documentação exigida.

Dentre os requisitos exigidos para o preenchimento do cargo estão: ser brasileiro que preencha os requisitos em lei, assim como estrangeiro a forma da lei, ter completado 18 anos de idade, estar em dia com as obrigações da Justiça Eleitoral, estar em dia com o Serviço Militar (no caso de brasileiro do sexo masculino), gozar de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e não sendo portador de deficiência incompatível com o exercício das funções.

A seleção será realizada por meio de análise de documentação, sendo currículos e certificados comprobatórios, de acordo com o edital.

O Processo Seletivo Simplificado não tem validade de concurso público e o prazo da contratação é 12 meses, a contar da data de publicação do resultado, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital completo poder ser consultado no Site Oficial da Prefeitura www.itatiaia.rj.gov.br no link https://itatiaia.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/19-EDITAL-PROCESSO-SELETIVO-SIMPLIFICADO-2022-SME.pdf

