A Prefeitura de Mendes abriu um novo concurso público com 66 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas pelo site www.incpconcursos.org.br até as 23h59 do dia 6 de maio, com taxa de R$ 40 para nível fundamental, R$ 65 para nível médio e R$ 85 para nível superior. Os salários são de até R$ 2.480,43 mensais.

Para candidatos de nível fundamental há vagas nos cargos de Auxiliar de Creche (2), Inspetor de Alunos (3), Merendeira (Cr) e Monitor de Transporte Escolar (Cr). Para candidatos de nível médio as chances são para Mediador Escolar (5) e Professor II (20). Com requisito de nível superior as oportunidades são para Professor Pedagogo (7), Professor de Artes (5), Professor de Ciências Biológicas (2), Professor de Educação Física (5), Professor de Geografia (3), Professor de História (1), Professor de Língua Inglesa (5), Professor de Língua Portuguesa (2), Professor de Matemática (2) e Psicólogo Escolar (4).

Segundo o edital, o concurso será composto de Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos; Prova de Títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos do Magistério; e Avaliação Médica Admissional, de caráter eliminatório, para todos candidatos.

Cabe ressaltar que fica o candidato obrigado a acompanhar as publicações oficiais relativas ao Concurso Público, que serão divulgadas através do site Oficial do Município

www.pmm.rj.gov.br e/ou pelo portal www.incpconcursos.org.br.

As provas objetivas de múltipla escolha do concurso serão realizadas nos dias 11 e/ou 12 de junho, em locais e horários comunicados em 6 de junho.

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final.

