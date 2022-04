A Polícia Civil de Barra Mansa investiga um suposto excesso cometidos por policiais militares que participavam da Operação Lei Seca, na noite do último dia 3, no bairro Ano Bom. Câmeras de segurança registraram a abordagem e a agressão sofrida por dois indivíduos. As imagens viralizaram nos últimos dias nas redes sociais.

No vídeo é possível ver alguns agentes com coletes da Lei Seca agredindo brutalmente dois homens próximo a uma blitz montada na Rua João Valiante. Também dá para notar que alguns pedestres passam pelo local e observam a confusão, mas ninguém tenta intervir.

Após diversos chutes, socos e pontapés, um homem de camisa vermelha aparece imobilizado no chão e, posteriormente, é colocado, junto com outro rapaz, em uma viatura da Polícia Militar.

No início da tarde desta sexta-feira (dia 15), como parte do desdobramento das investigações, testemunhas foram ouvidas na 90ª DP. De acordo com o delegado Michel Floroschk, o objetivo é o desmembramento para investigar um suposto excesso por parte dos PMs.

Um amigo dos dois rapazes agredidos prestou depoimento e disse que as agressões ocorreram ‘sem motivação’. Também falou que as vítimas apanharam, mesmo algemadas e sem desobedecer a ordem dos policiais, segundo ele, pelo menos cinco.

Um dos policiais militares escalados afirmou, em depoimento, que a confusão teve início após tentar apartar uma briga e que esses rapazes estariam supostamente embriagados. O PM contou ainda que, ao tentar revistar os dois, eles teriam começado uma série de xingamentos e ofensas contra o agente e a equipe envolvida na Operação.

Entre as palavras proferidas, segundo o declarante, estavam “ladrões” e “corruptos”. As agressões ocorreram durante a tentativa de algemar os rapazes, sendo necessário o uso de força para conseguir conter os excessos.

Outra testemunha ouvida na delegacia de Barra Mansa foi um técnico administrativo do Detran, que disse que a situação se deu quando os rapazes tentaram roubar um pedaço de pizza, no momento em que os agentes faziam um lanche. A partir daí, teria iniciado uma discussão e foi quando os PMs se aproximaram para ajudar.

Na ocasião, após algemados, os rapazes agredidos foram levados para a Santa Casa de Barra Mansa e devem responder por resistência, desacato e vias de fato. Com relação aos agentes, as investigações ainda estão em andamento.