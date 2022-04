Morreu nesta sexta-feira (dia 15) o menino Dorqueu Campos dos Santos, de 12 anos, que perdeu a mãe e os seis irmãos em um deslizamento de terra no começo do mês, em Paraty. Ele estava internado desde 3 de abril no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e teve morte encefálica atestada nesta tarde.

Dorqueu perdeu a mãe e os seis irmãos após um deslizamento de terras atingir a casa onde morava com a família, na comunidade Caiçara de Ponta Negra. Ele foi resgatado com vida, levado para o Hospital de Praia Brava, em Angra dos Reis, e, posteriormente, transferido de helicóptero para o Hospital de Saracuruna em estado gravíssimo. Lutou pela vida até esta sexta-feira, quando os médicos atestaram o óbito. Ele teve morte encefálica por volta de 12h e às 18h17 sofreu uma parada cardíaca irreversível.

Além de Dorqueu, morreram em decorrência das chuvas do começo de abril sua mãe Lucimar e seus irmãos João, Estevão, Yasmim, Jasmin, Luciano e Lucimara, de dois, cinco, oitos, 10, 15 e 17 anos, respectivamente.

A prefeitura de Angra dos Reis decretou situação de emergência no dia 2 de abril, devido a volumes históricos de chuva registrados em 48 horas, em Araçatiba, na Ilha Grande (809mm), e no bairro da Monsuaba (694mm). O decreto foi reconhecido pelo governo federal em edição extra do Diário Oficial da União.

Com a morte de Dorqueu, subiu para 21 o número de mortes no estado do Rio de Janeiro provocadas pelo temporal do dia 2 de abril.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Paraty