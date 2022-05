Com gols de Bruno Santos, o Voltaço venceu o Maricá por 2 a 0 pela Segundona do Rio na noite de quinta-feira (dia 12), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com a vitória, a equipe do Esquadrão de Aço reassume a liderança do grupo B, com 6 pontos conquistados em dois jogos. Já o Maricá segue na lanterna, ainda sem pontuar.

Os dois times voltam aos gramados na próxima quarta-feira (dia 18), pela terceira rodada. O Maricá visita o Gonçalense/Petrópolis no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, enquanto o Volta Redonda encara o Artsul, também fora de casa, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.

O JOGO

Em um primeiro truncado e de poucas chances de gol, o Volta Redonda só conseguiu assustar o Maricá em cobranças de falta da entrada da área com Iury, Caio Vitor e Bruno Santos. Por sua vez, o Maricá apostava nos contra-ataques, porém, Vinícius Dias não precisou fazer grandes defesas na primeira etapa.

Se nos primeiros 45 faltou emoção, o segundo tempo começou a todo vapor. Aos 7 minutos, Lelê, que entrou no intervalo, deu belo passe para Bruno Santos. O camisa 9 driblou Arthur e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar no Raulino de Oliveira.

Dois minutos depois, o Maricá teve a chance do empate em cobrança de pênalti, mas Vinícius Dias defendeu o chute de Luan Patric.

A partida seguiu aberta, com os dois times buscando mais o gol. O segundo do Voltaço quase saiu em grande jogada individual de Lelê, mas no chute do atacante tricolor o goleiro Arthur fez grande defesa.

Nos acréscimos, Lelê recebeu em profundidade e tocou para Bruno Santos marcar o seu segundo gol no jogo e decretar a vitória do Volta Redonda.

Foto: Divulgação VRFC