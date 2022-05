O Volta Redonda fez valer mais uma vez o fator casa e venceu o Brasil de Pelotas-RS por 3 a 1 na noite desse domingo (dia 15), em partida válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o comandante Rogério Corrêa analisou a vitória tricolor e destacou que, mesmo tomando o gol no começo da partida, a equipe se manteve sólida no jogo e mereceu o resultado positivo.

“Iniciamos até bem, mas acabamos sofrendo um gol, até pela qualidade do adversário, mas a equipe está em uma fase de construção, se tornando uma equipe sólida e não se abateu com o gol. Fomos buscar o nosso jogo, conseguimos imprimir o que tínhamos planejado e conseguimos virar ainda no primeiro tempo, o que foi muito bom para a gente, porque nos deu uma tranquilidade um pouco maior. Na segunda etapa, conseguimos administrar da melhor forma possível, continuando buscando gol, marcamos o terceiro e tivemos até chance de fazer o quarto. Isso é reflexo do trabalho que os atletas vêm fazendo e o nosso time está se encorpando a cada jogo”, analisou.

O Esquadrão de Aço não terá muito tempo para descanso, já que nesta quarta-feira, dia 18, às 15h, no Nivaldão, enfrenta o Artsul pela 3ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca.

“Este é um dificultador nosso grande. Acho que se não tivéssemos esta competição, o nosso rendimento na Série C seria muito melhor, mas óbvio que temos e precisamos batalhar para buscar o nosso objetivo, que é o acesso. Agora é descansar, recuperar o máximo possível para que possamos fazer um grande jogo diante do Artsul e conquistar o resultado positivo lá, que será muito importante para a nossa classificação, já que primeiro turno está afunilando, pois são apenas cinco rodadas e estamos indo para a terceira”, afirmou.

Reapresentação

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 16, na sede do Volta Redonda FC. Os jogadores que atuaram mais de 60 minutos realizaram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutri, patrocinadora oficial do Esquadrão de Aço. Os demais atletas foram para o CT Oscar Cardoso onde participaram de um treinamento técnico.

A preparação se encerra na manhã desta terça-feira no CT Oscar Cardoso, quando será realizado o último treinamento antes do Voltaço enfrentar o Artsul nesta quarta-feira, dia 18, às 15h, no Nivaldão, pela 3ª rodada da A2 do Campeonato Carioca.

Foto: Divulgação VRFC