Alunos e professores do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) realizaram atendimento para a comunidade local e orientações odontológicas, de escovação, de Nutrição e jurídicas, entre outros atendimentos.

A aluna Andressa, do sétimo período de Nutrição, observa que o atendimento foi bastante proveitoso para a comunidade: “Eu acho muito interessante porque esta é uma comunidade muito carente e eles tiveram acesso a coisas que não têm normalmente, no dia a dia, que são orientações sobre várias questões. Nós aqui estamos fazendo orientação nutricional, mas tem várias outras orientações, como as do Direito, por exemplo, que é também muito legal porque muitos não conseguem contratar um advogado. Como pessoa e como estudante, este momento está sendo muito valioso pra mim”, afirmou a estudante.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Cotiara, Rosemar de Souza, ficou bastante satisfeito com a ação: “Isso aqui é muito importante na comunidade pra gente divulgar a parte odontológica, a parte de fazer vários tipos de tratamentos. E todos os outros atendimentos também, todos de muita importância. Estamos aqui apoiando eles e toda vez que tiver, nós estaremos aqui para dar o apoio”, reiterou.

Foto: Divulgação