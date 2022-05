Após o confronto ocorrido na manhã desta sexta-feira (dia 20), que resultou na morte de um homem suspeito de pertencer ao tráfico de drogas da Vila Delgado, em Barra Mansa, o prefeito da cidade, Rodrigo Drable, divulgou um comunicado, em suas redes sociais, dizendo que conversou sobre o assunto com o governador do Estado, Cláudio Castro, e com autoridades da Polícia Militar.

“Já nos foi enviado efetivo de outros batalhões e haverá ocupação de algumas áreas da cidade. Não vamos nos curvar ao tráfico de drogas e em hipótese nenhuma essa bandidagem vai dominar nossa cidade”, afirmou Drable.

No início da tarde, de acordo com moradores, houve tentativa, por parte de criminosos, de incendiar três carros no bairro Colônia Santo Antônio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os bandidos fugiram por uma área de mata. A situação resultou no fechamento do comércio local e das escolas.

Pela manhã, o clima de terror tomou conta do bairro Ano Bom. Dois ônibus foram incendiados na Avenida Presidente Kennedy. Além dos veículos, os moradores também queimaram pneus, interditando várias ruas da região.

Em nota, o 28º Batalhão da Polícia Militar informou que dois suspeitos foram presos e conduzidos para a 90ª DP. Também foram apreendidos na ação um revólver Cal. 38 e drogas a contabilizar.